Биткойн - это проект американских спецслужб, заявила Наталья Касперская

Биткойн стоит считать порождением спецслужб США, а смартфоны средством для слежки за его хозяином, об этом сообщила сооснователь компании "Лаборатория Касперского"

Гендиректор InfoWatch и сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская в ходе выступления в университете ИТМО заявила, что биткоин — «разработка американских спецслужб», - говорит БИЗНЕС ФМ, - является разработкой западных спецслужб и все для оперативного финансирования разведок США, Англии и Канады в различных государствах. Контролируют курс валют владельцы биржи, они же следят за анинимайзером TOR, GPS и тайно следят за мировой Сетью. Фотографии с презентации об опасностях современных технологий опубликованы в социальной сети, пишет vistanews.

Ранее эксперты много говорили, что пользователи совсем не умеют защищать свои пароли от интернет-банкинга и совсем не используют специальное программное обеспечение, защищающее пароли от краж.