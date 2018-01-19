Депутат Госдумы Анатолий Литовченко высказался за ужесточение ответственности врачей, которые не выполняют свои профессиональные обязанности. Напомним, что на днях в Еткульском районе из-за несвоевременно оказанной медпомощи скончалась почетный житель района, 87-летняя Екатерина Пищальникова.

Парламентарий отметил, что знал ее больше 20 лет и очень близко к сердцу принял известие о трагедии.



- Екатерина Михайловна была председателем Красносельского сельсовета, а после выхода на пенсию продолжала заниматься общественными делами, возглавляла местный Совет ветеранов, - рассказал он.

Депутат напомнил, что долгое время был главой Увельского района, и знает о проблемах здравоохранения не понаслышке. Он отметил, что чаще всего они связаны с оптимизацией всей системы, однако есть и частные случаи безответственного отношения к своим прямым обязанностям. Он рассказал, что уже поднимал вопрос об оптимизации перед министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, а также докладывал свои инициативы перед депутатами областного ЗСО.

Кроме того, Анатолий Литовченко рассказал, что возмущен репликой коллеги по госдуме Валерия Гартунга о том, что в Увельской больнице нет аппарата УЗИ.

- К сожалению, Валерий Гартунг использовал непроверенную информацию, - рассказал депутат. – Я лично участвовал в покупке аппарата УЗИ для районной больницы, есть и специалист-диагност.