Москвичи смогут получить информацию о задолженностях во флагманском офисе "Мои документы", сообщает портал "Москва 24".



В режиме реального времени посетителям предоставят сведения о неоплаченных налогах, сборах, страховых взносах, а также о штрафах и процентах. Здесь же сотрудники центра сформируют квитанцию для оплаты задолженности.



Чтобы получить информацию, необходимо прийти в офис с паспортом гражданина РФ. А для распечатки квитанции потребуется ИНН. Оформить его можно также в столичных центрах госуслуг. Тем, кто уже проходил эту процедуру, но не имеет свидетельства на руках, узнать номер помогут администраторы в зоне электронных услуг.



В центр "Мои документы" можно обратиться сразу за несколькими услугами. В офисах делают копии документов, фотографии, принимают к оплате госпошлину. Для комфорта посетителей с детьми в центрах есть игровые уголки.



Во флагманском офисе помимо госуслуг собраны самые полезные городские сервисы: банк, нотариус, билетная касса, фотоателье, экскурсионное бюро,кафе и медицинский кабинет. Отделение открылось 15 января в ТРЦ "Афимолл Сити".