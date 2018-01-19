Волгоград

//Новости

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

Онлайн-билеты на поезда для людей и животных

19 января 2018, 13:02 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Онлайн-билеты на поезда для людей и животных

В целях повышения качества обслуживания и для удобства пассажиров на сайте ОАО "РЖД" появилась возможность оформить электронную багажную квитанцию для перевозки мелких домашних животных в поездах дальнего следования. Также на сайте можно оформить документы на провоз дополнительной ручной клади: электронной, бытовой видео- и аудиотехники, спортивного и туристического инвентаря.

Ранее перевозочный документ для провоза домашних животных и дополнительной ручной клади в поездах дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") можно было оформить только в кассах дальнего следования.

Теперь пассажир может оформить электронную багажную квитанцию во время покупки электронного билета.

При оформлении электронного перевозочного документа пассажиру выдается контрольный купон электронной багажной квитанции с реквизитами поездки. Обращаем внимание пассажиров, что при посадке в поезд пассажир должен предъявить распечатанный контрольный купон.

Напомним, пассажиры поездов "Сапсан" могут провозить мелких домашних животных, птиц и собак (кроме крупных пород) только на специализированных местах, но не более одного на один оформленный проездной билет. При этом сбор за перевозку животного уже включен в стоимость билета, поэтому оформления дополнительных квитанций не требуется.

Также напомним, что в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Минтранса России от 19.12.2013 года № 473, перевозка собак-поводырей осуществляется в намордниках и с поводком. Перевозка собак-поводырей осуществляется бесплатно.

Вообще же продажи электронных билетов на поезда дальнего следования в 2017 году на Приволжской магистрали выросли на 21,8%.

В 2017 году Приволжским филиалом «Федеральной пассажирской компании» через сайт ОАО «РЖД» продано более 1,3 млн электронных билетов на поезда дальнего следования. Это на 21,8% больше, чем в 2016 году. Электронной регистрацией воспользовались около 895 тыс. человек (+27,5%). Эта услуга позволяет сэкономить время на оформление проездного документа в билетной кассе.

В настоящее время для удобства пассажиров разработана новая, упрощенная форма покупки, благодаря которой приобрести билет можно в три «визуальных шага» (в старой версии – семь шагов). Оформить проездные документы можно также с помощью сервиса по оплате билетов с использованием технологии оплаты электронными деньгами.

Кроме того, активным спросом пользуется мобильное приложение «РЖД Пассажирам» по продаже билетов на поезд. Оно доступно для бесплатного скачивания владельцам смартфонов на платформе Android, iOS и Windows Mobile.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СА

Что сделает Павел Грудинин с США если станет президентом страны

Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

Дорога на чемпионат мира и не только

Дорога на чемпионат мира и не только 15:25

Инфраструктурные изменения, которым подвергся Волгоград в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018, чаще ругают, чем хвалят. Но единственное, в чем сходятся почти все комментаторы, — дороги города действительно стали лучше. >>
Онлайн-билеты на поезда для людей и животных

Онлайн-билеты на поезда для людей и животных 13:02

Билеты для домашних питомцев в поезда дальнего следования теперь можно оформить на сайте ОАО "РЖД" >>

Волгоградки чаще становятся мамами знойным летом 17.01 16:30

Сотрудники Волгоградского ФСС подвели итоги рождаемости в регионе за 2017 год. Согласно данным отделения, Волгоград и область практически по всем показателям в этой сфере удерживают 3 место по ЮФО. >>
Нужна ли нам деревня

Нужна ли нам деревня 17.01 15:37

Разговоры о том, что российское село нужно спасать от социально-экономического кризиса, вкладывая государственные средства, ведутся постоянно. Но действительно ли нам нужно спасать деревню или лучше дать ей спокойно скончаться? >>

Активных волгоградцев приглашают побороться за гранты 17.01 15:22

Стартовал прием заявок на конкурс проектов программы социально-экономического развития. >>
Все «умрут», а Волгоград останется

Все «умрут», а Волгоград останется 17.01 15:21

Ученые-футурологи в один голос говорят, что в ближайшем будущем роботы заменят людей в разных сферах. Уже сейчас в экономически развитых странах машины вытесняют человека в самых разных специальностях рынка труда: особенно много роботов-уборщиков, таксистов, продавцов в супермаркетах. Но Четвертая промышленная революция пока обходит стороной наши пенаты. >>


О войне без выстрелов и с любовью

О войне без выстрелов и с любовью 17.01 15:21

Пьеса «Синий платочек» Валентина Катаева - очень наивная, трогательная, честная, в ней нет отрицательных персонажей. Она написана во время войны, но там никто не бегает в атаку. Это мелодрама, происходящая в военные годы, в которой Катаев показал безумную жажду любить и быть любимым. >>
Солдат Сталинграда

Солдат Сталинграда 10.01 13:07

Его выправке и природной мужской стати могут позавидовать многие молодые люди. Высокий рост, прямая спина, гордо посаженная голова, ясный открытый взгляд - ни дать ни взять перед вами отставной солдат роты почётного караула. Между тем 95-летний подполковник в отставке Владимир Фёдорович Ананьев никогда в РПК не служил. А служил он сапёром. >>
«Два! Ноль! Один! И восемь!» Волгоградские эксперты об итогах 2017 года

«Два! Ноль! Один! И восемь!» Волгоградские эксперты об итогах 2017 года 27.12 14:58

Весь год нам помогали делать газету интереснее и содержательнее наши эксперты. А в хорошей компании и время проходит толково. Какие волгоградские события в своей сфере наши соавторы посчитали значимыми в 2017-м, и что желают всем горожанам перед боем курантов? >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Скоро и в Волгограде всё случится

Скоро и в Волгограде всё случится 27.12 14:57

Новый год – это, конечно, условность. Кто-то когда-то решил одну веху заканчивать 31 декабря, а следующую начинать 1 января. Но традиция прижилась, и не нам её переворачивать. Для того чтобы вступить в новый год, на его пороге традиционно подводят итоги уходящего. >>
В волгоградской электричке появился игровой вагон для детей

В волгоградской электричке появился игровой вагон для детей 25.12 14:49

В Волгограде начал курсировать специальный «детский вагон». Первыми пассажирами «детского вагона» стали учащиеся волгоградской средней школы № 81, которые отправились по маршруту ст. Волгоград-1 – о.п. Красноармейская. >>

Рекордный урожай зерновых способствовал увеличению погрузки на Приволжской жд 22.12 14:31

В Саратове состоялась пресс-конференция начальника Приволжской железной дороги Сергея Альмеева, в ходе которой были подведены итоги работы Приволжской магистрали за текущий год, а также рассказал о планах на 2018 год. >>
Время не помеха скорости

Время не помеха скорости 22.12 12:07

Сегодня ТК «Байкал Сервис» отмечает день рождения. Транспортной компании исполняется 23 года. Транспортная история одной из крупнейших отечественных компаний, входящей в пятерку ведущих грузоперевозчиков, началась в 1994 году >>

За «буйки» волгоградцам прыгать не разрешают. Штраф 20.12 16:12

Раскулачить помыслы волгоградских бизнесменов, собравшихся нажиться на Чемпионате мира по футболу в 2018 году, решили в администрации и думе Волгоградской области. >>
Карьера росла, доход падал

Карьера росла, доход падал 20.12 15:58

Под занавес года случилось самое значимое в Волгоградской области кадровое перемещение (конечно, если в ближайшие дни не произойдет ещё чего более значимого). Свой пост покинул заместитель губернатора Волгоградской области, председатель комитета экономической политики и развития Александр Сиваков. >>

//Новости ADWILE

Штаб Родимцева «перепрописали»

Штаб Родимцева «перепрописали» 20.12 15:58

В ЦПКиО Волгограда появился новый арт-объект, мемориальная доска на котором объясняет, что там в 1942-1943 годах находился штаб командира 13-й Гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Александра Родимцева. К историческому блиндажу легендарного генерала сооружение не имеет никакого отношения. >>
Благотворительный марафон в Волгограде помог ребенку с ДЦП

Благотворительный марафон в Волгограде помог ребенку с ДЦП 19.12 13:13

В минувшую субботу в ТРК «Семь звезд» прошла благотворительная ярмарка в рамках новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо». >>

Транспортные компании обеспечивают предновогодний шопинг волгоградцев 14.12 18:50

Грузоперевозчики отмечают, что традиционно пик перевозок приходится на ноябрь. Но в этом году и декабрь не уступает предыдущему месяцу. Всё дело в активизации интернет-торговли. >>
Правила землепользования в Волгограде снова перекраиваются

Правила землепользования в Волгограде снова перекраиваются 14.12 13:24

Депутаты городской думы одобрили изменение правил и согласились отдать часть Мамаева кургана под застройку жильем и объектами культурно-делового назначения. Это решение опять раскололо волгоградское общество. >>
На волгоградском животноводческом комплексе нашли вирус АЧС

На волгоградском животноводческом комплексе нашли вирус АЧС 14.12 13:20

Африканская чума свиней, которая представляет опасность только для животных, опять обнаружена в Волгоградской области. Адресами очагов на этот раз объявлены Среднеахтубинский и Суровикинский район. >>

Волгоградские делороссы предлагают свои схемы расчета аренды за землю 14.12 13:17

Добиться изменения порядка расчета арендных платежей за земельные участки в Волгограде намерено реготделение «Деловой России». Об этом на общем собрании членов волгоградского реготделения «Деловой России» заявил председатель Юрий Чехов. >>

//Новости партнеров

Сколько будет стоить новогодний стол для волгоградцев

Сколько будет стоить новогодний стол для волгоградцев 14.12 13:15

Вслед за госпожой Набиуллиной, рассчитавшей индекс салата оливье и селёдки под шубой, Росстат объявил, в какую сумму обойдется весь новогодний стол. Конечно, продуктовый набор россиян разного достатка может отличаться существенно. Но статистика – не Форбс, её интересует средняя температура по больнице >>

Хорошие доходы только у 1% волгоградцев 14.12 13:13

В рейтинге зарплат Волгоградская область оказалась лишь на 60-м месте среди регионов России. Такой вывод сделали эксперты агентства «РИА Рейтинг». >>
Три тысячи человек посетили научный фестиваль в Волгограде

Три тысячи человек посетили научный фестиваль в Волгограде 11.12 13:54

Программа «ФестивАL #Наука» включала в себя экскурсию на Волгоградский алюминиевый завод, проведение детского биологического квеста и интеллектуальной игры «Алюментарно», интерактивную научную выставку, лекции известных российских научных деятелей, показы научно-популярных фильмов. >>
Не одна на всех победа

Не одна на всех победа 06.12 16:27

То, что очевидно для волгоградцев, не всегда видится таким же жителями других городов, а уж тем более стран. В Триумфальном зале музея-панорамы прошла международная конференция историков, которые представили невероятные, с точки зрения коренных волгоградцев, факты отношения к Сталинградской битве. >>

Вовка приведет Новый год в волгоградский театр 06.12 16:25

В этом сезоне волгоградскому ТЮЗу захотелось вспомнить одного из самых блистательных и умных драматургов своего времени. >>

Курортный Шекспир: праздник 12-ой ночи 06.12 16:24

Волгоградский молодёжный театр представляет первую премьеру XII сезона - комедию Шекспира «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете» в постановке режиссёра из Санкт-Петербурга Евгения Зимина. Зрителям предложена маскарадно-курортная версия знаменитой пьесы английского драматурга. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры