Онлайн-билеты на поезда для людей и животных

В целях повышения качества обслуживания и для удобства пассажиров на сайте ОАО "РЖД" появилась возможность оформить электронную багажную квитанцию для перевозки мелких домашних животных в поездах дальнего следования. Также на сайте можно оформить документы на провоз дополнительной ручной клади: электронной, бытовой видео- и аудиотехники, спортивного и туристического инвентаря.

Ранее перевозочный документ для провоза домашних животных и дополнительной ручной клади в поездах дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") можно было оформить только в кассах дальнего следования.

Теперь пассажир может оформить электронную багажную квитанцию во время покупки электронного билета.

При оформлении электронного перевозочного документа пассажиру выдается контрольный купон электронной багажной квитанции с реквизитами поездки. Обращаем внимание пассажиров, что при посадке в поезд пассажир должен предъявить распечатанный контрольный купон.

Напомним, пассажиры поездов "Сапсан" могут провозить мелких домашних животных, птиц и собак (кроме крупных пород) только на специализированных местах, но не более одного на один оформленный проездной билет. При этом сбор за перевозку животного уже включен в стоимость билета, поэтому оформления дополнительных квитанций не требуется.

Также напомним, что в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Минтранса России от 19.12.2013 года № 473, перевозка собак-поводырей осуществляется в намордниках и с поводком. Перевозка собак-поводырей осуществляется бесплатно.

Вообще же продажи электронных билетов на поезда дальнего следования в 2017 году на Приволжской магистрали выросли на 21,8%.

В 2017 году Приволжским филиалом «Федеральной пассажирской компании» через сайт ОАО «РЖД» продано более 1,3 млн электронных билетов на поезда дальнего следования. Это на 21,8% больше, чем в 2016 году. Электронной регистрацией воспользовались около 895 тыс. человек (+27,5%). Эта услуга позволяет сэкономить время на оформление проездного документа в билетной кассе.

В настоящее время для удобства пассажиров разработана новая, упрощенная форма покупки, благодаря которой приобрести билет можно в три «визуальных шага» (в старой версии – семь шагов). Оформить проездные документы можно также с помощью сервиса по оплате билетов с использованием технологии оплаты электронными деньгами.

Кроме того, активным спросом пользуется мобильное приложение «РЖД Пассажирам» по продаже билетов на поезд. Оно доступно для бесплатного скачивания владельцам смартфонов на платформе Android, iOS и Windows Mobile.