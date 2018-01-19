На Москву стремительно надвигаются 20-градусные морозы

Синоптики сообщают о морозах, которые уже в самое ближайшее время придут в Москву. Предполагается, что самые теплые вещи москвичам и гостям столицы придется достать в конце будущей недели.

Согласно последней информации специалистов, уже в грядущую среду температура воздуха в городе не поднимется выше -11 градусов. В четверг столбики термометров опустятся до -15 градусов днем и до -18 в ночное время. А уже в пятницу можно ожидать морозов до -20 градусов, передает "Газета.Ru". Погода, как предполагается, будет сухой, порывы ветра могут достигать 7 метров в секунду.

Синоптики рекомендуют всем, кто находится в столице, выбирать для прогулок только самые теплые шапки, шарфы, свитера и носки.