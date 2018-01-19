Немецкий рэпер, воевавший на стороне боевиков, убит в Сирии

Немецкий рэпер Денис Кусперт, известный как Deso Dogg был убит в Сирии во время боевых действий в провинции Дейр-эз-Зор. Музыкант сражался на стороне террористов с 2013 года.

В 2010 году исполнитель решил завершить свою музыкальную карьеру. Он принял ислам и взял имя Абу Малик.Вскоре он отправился в Сирию воевать на стороне боевиков, а затем стал одним из ключевых вербовщиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Свой музыкальный талант рэпер использовал, чтобы вдохновить сотни людей воевать за террористов. Кусперт был в списке особо опасных международных террористов. Об его гибели сообщает РИА «Новости».