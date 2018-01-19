Мошенники звонят с номеров банков, чтобы украсть деньги с карточек россиян

Мошенники используют все более изощренные средства, чтобы обмануть россиян и снять деньги с их банковских карт. В ход идут современные технологии, чтобы граждане охотнее сообщали информацию о номерах своих карт и ПИН-кодах к ним. Уже сейчас ущерб от новой схемы превышает 30 млн рублей, а счет потерпевших пошел на тысячи.

Мошенническая схема довольно проста. Злоумышленники покупают у сотового оператора виртуальную АТС. Облачная телефонная станция регистрируется на одноразовую сим-карту, а затем через веб-интерфейс номер станции меняется на реально существующий номер конкретного банка. Уже с этого номера и начинается обзвон потенциальных жертв, сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов по безопасности банковского обслуживания.

С помощью технологии виртуальных АТС возможно установить в качестве исходящих абсолютно любые номера — вплоть до коротких номеров экстренных служб. И хотя многие держатели банковских карт уже прекрасно знают, что ни в коем случаен нельзя никому сообщать коды и одноразовое пароли доступа своих счетов, все же именно люди старшего возраста чаще всего становятся жертвами мошенников.