Захарову в леопардовом манто признали олицетворением Манхэттена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook рассказала, как во время визита в Нью-Йорк её приняли за коренную обитательницу Манхэттена.

Случай произошел с Марией Захаровой, когда она ждала своего коллегу в лобби нью-йоркского отеля. В тот момент к ней подошла пожилая американка и сделала ей комплимент, назвав настоящей обитательницей Манхэттена. Она также похвалила ее туфли. Захарова призналась, что ее подкупил неподдельный восторг местной жительницы. Однако она была вынуждена "разочаровать" женщину.

Мария Владимировна призналась, что после того, как уже села в машину, увозящую ее на заседание Совбеза ООН, расхохоталась. "Боюсь, моя незнакомка теперь будет думать, что мы не только Трампа "выбрали", но все намного хуже – мы стали ими", – закончила свой рассказа Захарова.

Ранее Мария Захарова объяснила, кто и зачем сделал ее свадебные фотографии достоянием общественности.