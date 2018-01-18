Валуев с котом Мостиком проехали по Крымскому мосту

Накануне на стройке Крымского моста встречали известного спортсмена, депутата Госдумы Николая Валуева. На экскурсию на автомобиле он отправился с котом по кличке Мостик, живым талисманом объекта.

Также Валуев прокатился на дорожном катке, укладывающем асфальт на готовых участках. Он отметил, что строительство объекта идет по графику, и нет сомнений, что в 2018 году по мосту можно будет проехать в Крым.

На одном из участков моста на острове Тузла длиной 1800 метров работы уже завершены. На нем установлены металлические отбойники и 28 мачт освещения.