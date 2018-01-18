Внук Ельцина порвал с племянницей Ефремова
18 января 2018, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]
Борис Ельцин-младший – внук первого российского президента Бориса Ельцина, расстался с племянницей Михаила Ефремова. Теперь сердце 36-летнего наследника именитой фамилии вновь свободно.
Ольга Ефремова после расставания поехала к своему экс-мужу из Италии. Ради любимой супруги мужчина приехал в Россию, где звездное семейство отпраздновало Новый год.
Зачинщиком расставания стал Борис, потому что у него пропал интерес в отношениях, сообщает телеграмм-канал Super. Ельцин-младший преуспевающий бизнесмен, который за минувшие 15 лет состоял в отношениях со многими российскими представительницами прекрасного пола – от моделей до светских львиц.