Внук Ельцина порвал с племянницей Ефремова

Борис Ельцин-младший – внук первого российского президента Бориса Ельцина, расстался с племянницей Михаила Ефремова. Теперь сердце 36-летнего наследника именитой фамилии вновь свободно.

Ольга Ефремова после расставания поехала к своему экс-мужу из Италии. Ради любимой супруги мужчина приехал в Россию, где звездное семейство отпраздновало Новый год.

Зачинщиком расставания стал Борис, потому что у него пропал интерес в отношениях, сообщает телеграмм-канал Super. Ельцин-младший преуспевающий бизнесмен, который за минувшие 15 лет состоял в отношениях со многими российскими представительницами прекрасного пола – от моделей до светских львиц.