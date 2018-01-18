Разыскиваемого российского банкира задержали в Монако

Бывший председатель правления одного из банков Москвы, который обвиняется в мошенничестве на сумму 500 млн рублей, задержан в Монако, сообщили в московском ГУ МВД России.

Ни фамилии банкира, ни названия банка ведомство не сообщает. Банкир с соучастниками организовал куплю-продажу закладных между банком и организацией-брокером по ипотечным сделкам. Как предоплату с расчетного счета банка перечислили 500 млн рублей. Чтобы скрыть это, подельники перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента эти средства в счет оплаты по двум до этого заключенным договорам купли-продажи векселей.

Решается вопрос об экстрадиции бывшего главы правления и акционера банка на территорию России.