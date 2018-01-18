Подростку из Челябинской области требуется поддержка

Медиахолдинг «Гранада Пресс» и Русфонд продолжают акцию помощи тяжелобольным детям Челябинской области. Ваня стал инвалидом в результате травмы, помочь ему двигаться, улучшить качество жизни мальчика в наших силах.

Ваня Шемшура, 15 лет, последствия закрытой позвоночно-спинальной травмы, требуется опора для стояния. 184 450 руб.

Бабушка и опекун Валентина Шемшура, г. Магнитогорск, Челябинская область: «Ваня мой внук, я оформила опеку над ним три года назад, когда у мамы Ванечки обнаружили тяжелое заболевание. Мальчик рос здоровым, хорошо учился, занимался спортом. Я так радовалась за внука! В прошлом году он вырос на 20 сантиметров, стал крепким, сильным. А третьего августа у нас случилась страшная беда: Ванечка пошел с ребятами на речку, неудачно нырнул и ударился головой о дно. В воде у внука отказали руки и ноги, но он был в сознании и смог всплыть. Друзья вытащили его из воды и отвезли в медпункт. Оттуда на скорой Ваню доставили в больницу Магнитогорска.

Внук не мог сам дышать, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. От удара у Ванечки один позвонок разрушился и произошел вывих еще двух шейных позвонков. Внука перевели в больницу в Челябинске, там сделали нейрохирургическую операцию – заменили сломанный позвонок, поставили титановую пластину. Затем создали трахеостому – установили специальную трубку в дыхательное горло, с помощью которой Ванечка и дышит. Но с дыханием у него серьезные проблемы: диафрагма не работает, правое легкое работает лишь частично. На конец января запланирована операция. А после нее Ванечке потребуется специальная опора – вертикализатор с функциями поддержки головы, передним и задним упором. Врач говорит, что без этого устройства реабилитация невозможна, кроме того, опора поможет предотвратить развитие пролежней и остеопороза. Прогноз на восстановление у Вани хороший, он уже поворачивает голову, появилась чувствительность в левой руке. Но за счет госбюджета такая опора не предоставляется. А купить ее я не могу – живем на пенсии и социальные выплаты. Помощи ждать неоткуда. Прошу, не оставьте нас в беде!»

Заведующая Центром паллиативной медицинской помощи Челябинской областной детской клинической больницы Наталия Тарасова: «Для эффективной реабилитации Ване необходима многофункциональная опора для стояния. Использование устройства также поможет не допустить развития опасных осложнений, повысит качество жизни мальчика».

Как помочь

1. Через банк

Прийти с реквизитами фонда в любой банк и сделать перевод. Внимание! Сбербанк не облагает переводы в Русфонд комиссией. В строчке «назначение платежа» обязательно укажите, какому ребенку вы конкретно хотите помочь. (Например: «Пожертвование на лечение Даши Можаевой. НДС не облагается). Если возникают сложности при платежах сообщите нам по тел. 89227498521.

2. Через банковскую карту

Зайдите на челябинскую страничку Русфонда , www.rusfond.ru/chelyabinsk_actions/046#text , выберете раздел «как помочь» и отправьте деньги с банковской карты Visa MasterCard.

3. Другие способы

4. На челябинской страничке http://rusfond.ru/chelyabinsk вы найдете и другие способы перечисления пожертвований и сможете выбрать любой удобный для вас. Например, получить и распечатать счет для оплаты в любом платежном терминале, оплатить через Сбербанк Онлайн, через кошелек Rbk Money, WebMoney, через систему Яндекс. Деньги, «Contact», получить квитанцию для перечисления через Почту России.

Реквизиты

1.

Реквизиты рублевого счета

Благотворительный фонд «РУСФОНД»

ИНН 7743089883.

КПП 774301001.

Р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», г. Москва.

К/с 30101810200000000700.

БИК 044525700.

Назначение платежа:

Организация лечения ________________ (фамилия и имя ребенка). НДС не облагается.

Если пожертвование безадресное, в назначении платежа укажите просто «Пожертвование. НДС не облагается».