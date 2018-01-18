Мраморный туалет с позолотой появился у руководства ВУЗа в Екатеринбурге
18 января 2018, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]
В Уральском государственном экономическом университете обнаружили роскошный туалет. Стены украшены «золотой» лепниной и «мрамором», а довершает композицию цитата, якобы принадлежащая Софи Лорен.
Туалетная комната — подарок бывшего выпускника вуза. Вход в роскошную уборную для студентов закрыт. Золотым туалетом могут пользоваться только работники вуза и преподаватели, сообщает URA.RU. По словам учащихся университета, аудитории и туалеты для студентов находятся в крайне запущенном состоянии.
Фотографии позолоченного туалета опубликовал пользователь Facebook под ником Lex Looter.