Мраморный туалет с позолотой появился у руководства ВУЗа в Екатеринбурге

В Уральском государственном экономическом университете обнаружили роскошный туалет. Стены украшены «золотой» лепниной и «мрамором», а довершает композицию цитата, якобы принадлежащая Софи Лорен.

Туалетная комната — подарок бывшего выпускника вуза. Вход в роскошную уборную для студентов закрыт. Золотым туалетом могут пользоваться только работники вуза и преподаватели, сообщает URA.RU. По словам учащихся университета, аудитории и туалеты для студентов находятся в крайне запущенном состоянии.

Фотографии позолоченного туалета опубликовал пользователь Facebook под ником Lex Looter.