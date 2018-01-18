В Вологде устанавливают оборудование нового цеха по производству молоковозов
18 января 2018, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]
В Вологде на "Заводе молочных машин" завершается строительство нового цеха по производству молоковозов. Ррабочие собирают и устанавливают оборудование, передает ОТР.
Наладить выпуск новой продукции здесь решили из-за востребованности таких цистерн на рынке. В новом цеху планируют выпускать молоковозы объёмом от 3 до 20 тонн как для молочных гигантов, так и для небольших фермерских хозяйств. На заводе будут не только выпускать сами цистерны, но и устанавливать их на автомобильные шасси.
Иван Дружинин, управляющий "Завода молочных машин", г. Вологда: "Шасси, конечно, будет закупаться. Мы же шасси не производим, а цистерны здесь полностью, начиная с проектирования, документации технической, производство, установка - все будет у нас".
По плану, первая продукция выйдет с завода уже весной. Общая мощность производства - 30 молоковозов ежегодно.