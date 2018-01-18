В Вологде устанавливают оборудование нового цеха по производству молоковозов

В Вологде на "Заводе молочных машин" завершается строительство нового цеха по производству молоковозов. Ррабочие собирают и устанавливают оборудование, передает ОТР.

Наладить выпуск новой продукции здесь решили из-за востребованности таких цистерн на рынке. В новом цеху планируют выпускать молоковозы объёмом от 3 до 20 тонн как для молочных гигантов, так и для небольших фермерских хозяйств. На заводе будут не только выпускать сами цистерны, но и устанавливать их на автомобильные шасси.