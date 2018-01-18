Уточнены правила голосования на выборах президента в марте

Уточнены правила голосования на выборах президента России, которые состоятся в марте 2018 года.

Избирательное законодательство Российской Федерации постоянно совершенствуется и меняется.

Большинство изменений направлены на обеспечение прозрачности выборного процесса, а также повышение доверия россиян к самой избирательной системе. Благодаря изменениям, каждый наш соотечественник, обладающий активным избирательным правом, имеет возможность изъявить волю вне зависимости от того, где этот человек зарегистрирован и где находится в день голосования.

Раньше на выборах применялся принцип открепительного удостоверения. Теперь россияне получают возможность отдать свои голоса на удобном для них избирательном участке. Гражданину, который собрался голосовать, необходимо открепиться от избирательного участка, установленного по месту регистрации, и прикрепиться к избирательному участку в том месте, в котором ему будет удобно, где он будет пребывать во время выборов 2018.

Смена избирательного участка и включение в другой происходит на основании двух видов заявлений. Обычные заявления подаются с 31 января по 12 марта, а специальные заявления - с 13 марта до 14.00 часов 17 марта. Последние заявления рассчитаны на случай непредвиденных ситуаций, - сообщается на сайте «Федерального агентства новостей».

Механизм подачи обычного заявления работает, когда потенциальный избиратель заранее знает, что в день голосования он будет находиться не по месту своей регистрации.