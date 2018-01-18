В Москве пожарные несколько часов тушили пожар на рынке "Садовод". Возгорание на крупнейшем столичном рынке на юго-востоке Москвы началось вечером в среду, 17 января. Загорелось помещение на первом этаже трехэтажного павильона.

Пламя охватило порядка 300 кв. метров. Спасатели эвакуировали с территории рынка десятки людей. О пострадавших не сообщалось. На месте происшествия работали 120 огнеборцев. Ситуация осложнилась большим количеством товаров, в том числе из синтетических материалов. Для вывода дыма вскрывали крышу торгового павильона.

По данным МЧС, в 00 часов 05 минут пожар был локализован. Работаа спасателей на месте пожара продолжалась до утра.

На месте пожара работает лаборатория Главного управления МЧС России по г. Москве. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в районе пожара не зафиксирован