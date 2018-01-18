На Южном Урале прогнозируются аномальные крещенские морозы. В уральском управлении МЧС предупредили о похолодании с 17 по 22 января. По прогнозу Челябинского гидрометцентра, в ночные часы в области возможно понижение температуры воздуха до минус 22 - 27 градусов.

А в южных районах региона столбик термометра опустится до минус 33 градусов, - сообщает ura.ru. Среднесуточные температуры воздуха прогнозирутся более, чем на 7 градусов ниже климатической нормы. Южноуральцам придется готовиться к действительно суровыми крещенскими морозами.

В Москве синоптики крещенских морозов не обещают. 19 январе в Москве температура воздуха составит от минус одного до минус шести градусов, будет идти снег. В мегаполисе готовят 59 купален.