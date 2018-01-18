ГИБДД введет новые экзаменационные билеты для будущих водителей

ГИБДД введет новые экзаменационные билеты для для будущих водителей. Эксперты обнаружили в билетах ошибки.

Межрегиональная ассоциация автошкол совместно с Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ доработала экзаменационные билеты для будущих водителей, противоречащие правилам оказания первой помощи.

Поправки предложены в 14 из 20 билетов, касающихся первой помощи, пишут «Известия».

Ранее в билетах предлагалось при открытом переломе руки или ноги, сопровождающемся артериальным кровотечением, наложить жгут выше раны на место перелома. Представить невозможно, какую бы боль испытывал при этом пострадавший.Поэтому предложено считать верным наложение давящей повязки.

Изменения вводятся в правило оказания первой медпомощи при черепно-мозговой травме. Также будет рекомендовано не извлекать пострадавшего водителя из машины самостоятельно до приезда специалистов, тем более, если у него не прощупывается пульс.

По правилам дорожного движения, причастный к ДТП автомобилист обязан оказать первую помощь пострадавшим до приезда «скорой» и полиции. Проект исправлений был доставлен в Госавтоинспекцию 12 января.