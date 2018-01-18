В сетях поддержали танцующих ульяновских курсантов, но им грозит отчисление

В сети призывают поддержать ульяновских курсантов – будущих пилотов гражданской авиации, которые устроили в общежитии училища танцы в полуобнаженном виде под песню Бенни Бенасси Satisfaction. 14 курсантам Ульяновского института гражданской авиации имени Б. П. Бугаева из-за видеоролика, попавшего в Интернет, грозит отчисление. Видео танца будущих летчиков проверит спецкомиссия из Минтранса и Росавиации

Назначена проверка. Для проверки организована спецкомиссия, в состав которой войдут представители Минтранса и Росавиации. В Росавиации пообещали принять к руководству вуза и 14 студентам-первокурсникам самые жесткие дисциплинарные меры вплоть до увольнения и отчисления.

На портале change.org появилась петиция в защиту курсантов. Документ на данный момент подписали 13 тысяч 580 человек.

«Видео подразумевалось как шутка и не имело никакого подтекста, курсанты первого курса не думали, что этим могут испортить престиж своего института или подвести руководителей. Эта постановочная и полностью позитивная пародия не должна лишить образования молодых и перспективных пилотов. Ни один из них не имел проблем с учебой и дисциплинарных наказаний», - говорится в петиции.

Видео было снято еще осенью прошлого года.