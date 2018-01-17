Стресс вечером приводит к перееданию

Поскольку главной причиной ожирения медики называют переедание, ученые решили выяснить как стресс влияет на аппетит человека и провели интересный эксперимент.

В исследовании приняли участие 32 человека в возрасте от 18 до 50 лет. Всех испытуемых разделили на две группы, каждой из которых не давали есть на протяжении восьми часов. Затем обе группы людей накормили, но одних в девять утра, а других в четыре вечера. Во время еды участники эксперимента держали одну руку в емкости с холодной водой, тем самым имитируя определенный уровень стресса. После этого ученые спросили наелись ли они или испытывают голод. Те, кто ел вечером все еще были голодны.

По словам экспертов, данный несложный эксперимент доказал, что напряженная ситуация вечером, выводящая людей из себя, приводит к перееданию и ожирению. Ученые советуют вечером не ругаться, следить за своим эмоциональным состоянием и тогда никому не понадобится «заедать» свои проблемы.