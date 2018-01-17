Желающим переехать на Дальний Восток будут выдавать по миллиону?

Россиянам, желающим переехать на Дальний Восток, возможно, будут выдавать по миллиону рублей. Заместитель главы Минвостокразвития Сергей Качаев рассказал, что в правительстве предложили выдавать по миллиону рублей тем, кто решит переехать на Дальний Восток.

По его словам, эту инициативу уже поддержало Министерство труда. В настоящее время за переезд к конкретному работодателю в регион выделяется 225 тысяч рублей. По словам Качаева, сейчас есть два инструмента переезда на Дальний Восток — это программа трудовой мобильности и программа переселения соотечественников из-за рубежа.

Ранее с подобным предложением выступал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. По данным федеральных чиновников, сейчас на Дальнем Востоке фиксируется отток населения.