Жильцы деревни Куяново в Татарстане рассказали о вредительстве бобров

В Татарстане бобры построили плотину на реке Брустанке, в результате затопило деревню Куяново в Мензелинском районе республики. По улице Советской среди зимы можно проехать только на лодке.

О потопе в деревне жители пишут в соцсетях. Водой затоплены улицы, дворы, сараи и погреба.

Куяново посетила районная Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Бороться с бобрами без разрешения властей невозможно.

Начальник Мензелинского пожарно-спасательного гарнизона Валерий Губернаторов сообщил, что устранить разлив можно, разрушив плотину. Но прежде необходимо получить разрешение госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам. Спасатели уже обратились с соответствующим ходатайством.

На сайте menzela.ru опубликованы фото и видео потопа.