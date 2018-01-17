Коврик для занятий йогой передали экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву в «Кремлевский централ». Бывший чиновник, осужденный на 8 лет за взятку в два млн долларов, уже начал тренировки.

Вместе с бывшим министром в камере находятся еще два фигуранта уголовных дел по экономическим преступлениям. Оба сокамерника моложе экс-главы финансового ведомства, и они совсем не против спортивных упражнений своего соседа. Как пояснил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, между сокамерниками нет конфликтов, Улюкаев ни на что не жалуется.

После заключения в СИЗО «Матросская тишина» в изолятор особой категории «Кремлевский централ» Улюкаев заявил наблюдателям, что ему ничего не надо передавать в СИЗО и поделился планами, что будет коротать время за написанием книг, думами о жизни, а также занятием йогой, пишет URA.RU.