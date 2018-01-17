В Мексике нашли пещеру, которую майя считали порталом в загробный мир

Самая длинная затопленная пещера в мире обнаружена в Центральной Америке. По древнему поверью индейцев майя, именно через нее души умерших попадали в загробный мир.

Подземная система на острове Юкатан объединяет сеноты — заполненные водой карстовые провалы. Пещера соединяет две системы: 263-километровую Сак-Актун и 83-километровою Дос Охос. Эти пещеры изучали уже 14 лет, и только в январе 2018 года стало известно, что две пещеры соединяются, а значит общая протяженность пещеры составляет 347 километров. Открытие исследователей делает ее самой протяженной затопленной системой в мире.

Карстовые провалы на острове Юкатан начали изучать еще в 1997 году. Вокруг сенотов коренной народ строили поселения, а древние майя считали из священными. Они были уверены, что некоторые пещеры являются «вратами» в загробный мир и бросали туда ценные предметы, сообщается на сайте проекта Gran Acuífero Maya.