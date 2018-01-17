Неизвестный молодой мужчина в среду на одной из сессий Гайдаровского форума в Москве швырнул листовки в председателя правления АО «Роснано» Анатолия Чубайса. В самом начале сессии, на которой Чубайс был модератором, неизвестный мужчина вышел на сцену бросил листовки в Чубайса и попытался что-то сказать.

Но незапланированное выступление прервали охранники. Мужчину с оставшейся частью листовок под руки вывели из аудитории.

Чубайс с улыбкой сказал, что юноша не смог добросить бумаги до адресата. «Что-то не добросил молодой человек. Как-то не доработал», - цитирует ТАСС Чубайса. Глава «Роснано» вспомнил, как в прежние времена недовольные бросали бутылки с кефиром. А еще бывало, швыряли тортами, яйцами, помидорами.

Видно, ему все-таки стало интересно, что хотел сказать мужчина. Чубайс собрал попавшие на сцену листовки и зачитал тексты. А там надписи: «Грабители народа должны быть наказаны», «Завершим реформы так: Сталин, Берия, ГУЛАГ», «Чубайса на нары, народ на Канары». Глава «Роснано» отметил: «Нас всех вместе называют форумом воров и предателей». Больше всего ему понравился лозунг, адресованный лично ему.