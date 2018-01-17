Тяжелые истребители Су-30М2 совершили посадку на автотрассу

Впервые в истории Военно-космических сил РФ истребители совершили посадку на автомобильную трассу.

Маневры выполнены в ходе летно-тактических учений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев рассказал, как истребитель-бомбардировщик Су-34 и два тяжелых истребителя Су-30М2 в ходе учений совершили посадку на автотрассу между Ростовской и Волгоградской областями.

По данным Астафьева, посадка трех истребителей оперативно-тактического класса проходила конвейерным способом: Су-34 и два Су-30И2 касались асфальта и, "пробежав" несколько десятков метров по дороге, вновь поднимались в воздух. Военные летчики трижды посадили самолеты на трассу шириной 18 метров. При этом за штурвалом одного из истребителей находился командующий армией Виктор Севостьянов, сообщает ТАСС.

Как отметил Астафьев, ранее такой маневр выполняли только штурмовики и легкие истребители. По данным Минобороны, в целях обеспечения отработки посадки самолетов на участок одной из автомагистралей Ростовской области было организовано взаимодействие региональных управлений военной полиции и военной автомобильной инспекции с органами дорожно-патрульной службы региона.

Учения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа стартовали в понедельник, 15 января. Задействованы вертолетные эскадрильи соединения армейской авиации в составе транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», ударных Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35.

Также привлечены бомбардировочные, штурмовые и истребительные эскадрильи авиационных частей объединения ВВС и ПВО ЮВО в составе Су-34, Су-27, Су-30СМ.

Маневры проводятся в Ростовской области и Краснодарском крае и продлятся до четверга, 18 января.

Фото размещены на сайте Минобороны.