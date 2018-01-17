Жители Новосибирска требуют освободить парня, севшего в тюрьму за помощь девушке

В Новосибирске разыгралась настоящая драма. Молодой человек заступился за знакомую девушку, а теперь - отправится за это в тюрьму на два с половиной года. Однако у другой стороны своя версия произошедшего.



На базе отдыха, где в прошлом году проходил вечер встречи выпускников школы, парень ударил одну из девушек. Та упала и некоторое время не могла встать. Молодой человек по имени Кирилл подошел, чтобы ее поднять. В этот момент нападавший пошел на него с кулаками. Защищаясь, Кирилл нанес удар по лицу противника. Однако так ситуация выглядела лишь в глазах самого заступника. Оказалось, что это была ссора пары, которая уже десять лет живет вместе. Девушка в итоге заявила, что была пьяна и упала сама, никто ее не толкал и уж тем более не бил. А Кирилл проявил неоправданную агрессию. Нападавший стал пострадавшим. По его словам, ему пришлось долго лечиться после случившегося.

Суд приговорил молодого человека к 2,6 годам колонии и обязал выплатить пострадавшему компенсацию в размере 204 тыс. рублей за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Дома у молодого человека остались жена и маленький ребенок. В Новосибирске решили провести пикет с требованием освободить Кирилла.