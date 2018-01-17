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Волгоградки чаще становятся мамами знойным летом

17 января 2018, 16:30 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Сотрудники Волгоградского ФСС подвели итоги рождаемости в регионе за 2017 год. Согласно данным отделения, Волгоград и область практически по всем показателям в этой сфере удерживают 3 место по ЮФО. Средний возраст волгоградской мамы, как и год назад, 29 лет. Причем этот показатель эквивалентен показателю по всей России, за исключением некоторых регионов, где средний возраст составляет либо 28 лет, либо 30 лет.

Чаще всего женщины в 26 лет рожают первого ребенка (согласно данным в 2017 году таких новорожденных 786), в 25 и 27 лет показатели равны (730 – именно столько младенцев в каждой возрастной категории мам появилось на свет). А вот второго ребенка волгоградские мамы рожают чаще именно в возрасте 34-35 лет (1030 младенцев), 3-е место поделили  женщины 29 и 30 лет, в семьях которых появляются вторые дети (930 и 871 соответственно).

В 2017 году больше женщин 40+ стали мамами, причем, это не только второй или третий ребенок, но и первый. Всего 846 младенцев, и это также третий результат по ЮФО, впереди Краснодарский край и Ростовская область.

Волгоградский регион увеличился на 24767 жителей, именно столько детей родилось в 2017 году. Из них 12853 мальчика и 11917 девочек, 314 двойни, 2 тройни. Самыми любимыми месяцами для появления на свет оказались жаркие летние июль и август (равное количество младенцев по 2320), меньше всего детей появилось в апреле – 1818.

Отметим, если женщина состоит в трудовых отношениях и у нее есть официальный трудовой договор с работодателем, то при наступлении страхового случая отделение Фонда социального страхования осуществляет следующие выплаты: больничный по беременности и родам, пособие при постановке на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. 

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