Челябинской области исполнилось 84 года

Сегодня, 17 января, Челябинская область отмечает 84-летие со дня признания ее отдельным административным образованием. История нашего региона началась в далеком 1934 году, когда на Урале выделили сразу три области. Однако границы Южного Урала немного изменились в 1943 году, когда часть территории отошла Курганской области.

Глава региона Борис Дубровский поздравил южноуральцев в праздником и отметил, что наш край всегда жил в солидарности с общегосударственными интересами.

- Мы долгие годы приумножаем экономический, научный и культурный потенциал страны, достойно решая самые сложные и многогранные задачи, - подчеркнул губернатор. – И все мы гордимся своей малой Родиной, уважаем ее богатую историю и культурные традиции, ценим экономические, социальные и человеческие возможности.