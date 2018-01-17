Видео танца будущих летчиков проверит спецкомиссия из Минтранса и Росавиации

Специальная комиссия, в которую войдут представители Минтранса РФ и Росавиации, проверит видеозапись танца ульяновский курсантов – будущих пилотов гражданской авиации.

Видео, как парни в одних трусах, галстуках и летных фуражках под музыку трясут бедрами, разлетелось по сети.

Руководство летного училища шокировано этим инцидентом.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать спецкомиссию для проверки видеоролика, на котором запечатлено, как развлекаются курсанты института гражданской авиации. Проверяющие изучат, как осуществляется педагогическая работа с курсантами, кто выложил ролик и кто принял участие в танцах.

По некоторым данным, видео было снято еще в октябре 2017 года, а выложено только сейчас.

Как отмечается на сайте Росавиации, своими действиями курсанты нанесли оскорбление всем работникам гражданской авиации. Рекомендовано провести внеочередную врачебно-летную экспертизу курсантов с детальным изучением их психо-эмоционального состояния.

По итогам проверки ко всем причастным (как учащимся, так и представителям руководства вуза) к инциденту будут приняты жесткие дисциплинарные меры.