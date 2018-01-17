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Бюллетени на избирательных участках защитят QR-кодом

17 января 2018, 15:35 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На Южном Урале на муниципальных выборах, которые прошли в прошлом году, успешно проявил себя QR-код. Машиночитаемый код появится на каждом бюллетене, которые предоставят южноуральцам на выборах президента 18 марта 2018 года.

В Челябинской области в день выборов будут открыты 2305 избирательных участков, 20 из которых будут временными. Машинописный код позволит ускорить обработку бюллетеней в 80 раз, а также исключит человеческий фактор в подсчете голосов. В итоге точная информация о числе голосов, отданных за каждого кандидата, оперативно поступит в ЦИК.

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