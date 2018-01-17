Офицеру, избившему ребенка на Камчатке, все сошло с рук

Уголовное дело против подполковника Минобороны, который в начале прошлого года без явной причины несколько раз ударил семиклассника в Петропавловске-Камчатском, по-тихому закрыли.



Два 14-летних мальчика всего лишь играли в снежки, когда мимо проезжал дорогой внедорожник. Совершенно случайно в лобовое стекло автомобиля попал комок снега. Из машины тут же выскочил взрослый мужчина, который сначала выругался, а затем разбил одному из мальчиков лицо до крови и швырнул в сугроб. И это несмотря на искренние извинения детей. У ребенка был сломан нос и появился скол на зубной эмали.



Владельцем автомобиля оказался военнослужащий. Дело на подполковника сначала заводить и вовсе не хотели, а затем - завели, чтобы тут же закрыть. У родителей мальчика больше нет сил на бесполезную борьбу, да и не каждый ребенок выдержит бесконечные допросы и экспертизы.