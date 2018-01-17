Активных волгоградцев приглашают побороться за гранты
17 января 2018, 15:22 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Стартовал прием заявок на конкурс проектов программы социально-экономического развития. Принять участие в программе могут социально ориентированные некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, администрации, а также некоммерческие партнерства в области образования, культуры и спорта.
Прием заявок будет проходить на электронной платформе http://grants.fcsp.ru/с 16 января по 19 февраля 2018 года в 20 городах.
Проекты, подаваемые на конкурс, должны соответствовать одному из пяти направлений:
•«Комфортный город» – создание новых культурных и общественных пространств, благоустройство городских и сельских территорий, внедрение инновационных технологий управления городом и пр.;
•«Активный город» – развитие местных сообществ, поощрение созидательной активности горожан, проведение досуговых и дискуссионных мероприятий для городских активистов;
•«Город будущего» – внедрение инновационных программ и технологий в сфере образования детей и молодежи;
•«Город притяжения» – проекты, способствующие повышению городской идентичности и привлекательности городов для туристов, а также развитию городских традиций и брендов;
•«Здоровый город» – обустройство спортивных и оздоровительных площадок, проведение спортивных мероприятий, продвижение принципов и идей здорового образа жизни.
С 22 по 31 января 2018 года в г. Волгограде в Молодежном центре «Лидер» (пр. Ленина, 75) для потенциальных заявителей пройдет серия обучающих вебинаров и презентаций, посвященных работе по каждому из направлений конкурса. На них планируется:
- встреча организаторов конкурса с заинтересованными участниками;
– презентация конкурса с обсуждением условий, требований и критериевв 2018 году;
– вдохновляющие лекции ведущих российских экспертов по темам, связанным с направлениями конкурса;
- индивидуальные консультации по проектам.
Расписание презентаций и вебинаров:
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22.01.2018
13.30-15.30
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Как подготовить квалифицированное задание на проект развития общественного пространства.
Александр Холоднов, заместитель генерального директора экспертного института территориального планирования «Урбаника».
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24.01.2018
9.30-11.30
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Образование для будущего: подходы к разработке проектов и программ в сфере образования детей и молодежи.
Ксения Андреева, руководитель департамента проектов и практик направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив.
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26.01.2018
11.30-13.30
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Технологии и практики по развитию местных сообществ.
Эльвира Алейниченко, директор Центра управления социальных инноваций GrantRafting руководитель проекта «Грантовые конкурсы компании «Газпромнефть»
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30.01.2018
15.00-16.30
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Образование для будущего: подходы к разработке проектов и программ в сфере образования детей и молодежи (в записи)
Ксения Андреева
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31.01.2018
13.30-15.30
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«Технологии создания и реализация общественных спортивных проектов».
Ирина Неуймина, эксперт курса «Как создать спортивный проект» онлайн-школы городских предпринимателей Vector Института «Стрелка», руководитель крытого скейт-парка SibSub г. Тюмень.
Для участия в презентации и вебинарах необходимо зарегистрироваться по ссылке https://goo.gl/forms/a4DrIJVfhgHZeN9j1
Количество слушателей вебинаров ограничено. Участие бесплатное. Приглашаются все активные горожане.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте: www.fcsp.ru и у регионального менеджера ЦСП в Волгограде Ольги Кагармановой по 89889795020 и электронной почте olgakagarmanova@mail.ru.