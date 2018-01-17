Активных волгоградцев приглашают побороться за гранты

Стартовал прием заявок на конкурс проектов программы социально-экономического развития. Принять участие в программе могут социально ориентированные некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, администрации, а также некоммерческие партнерства в области образования, культуры и спорта.

Прием заявок будет проходить на электронной платформе http://grants.fcsp.ru/с 16 января по 19 февраля 2018 года в 20 городах.

Проекты, подаваемые на конкурс, должны соответствовать одному из пяти направлений:

•«Комфортный город» – создание новых культурных и общественных пространств, благоустройство городских и сельских территорий, внедрение инновационных технологий управления городом и пр.;

•«Активный город» – развитие местных сообществ, поощрение созидательной активности горожан, проведение досуговых и дискуссионных мероприятий для городских активистов;

•«Город будущего» – внедрение инновационных программ и технологий в сфере образования детей и молодежи;

•«Город притяжения» – проекты, способствующие повышению городской идентичности и привлекательности городов для туристов, а также развитию городских традиций и брендов;

•«Здоровый город» – обустройство спортивных и оздоровительных площадок, проведение спортивных мероприятий, продвижение принципов и идей здорового образа жизни.

С 22 по 31 января 2018 года в г. Волгограде в Молодежном центре «Лидер» (пр. Ленина, 75) для потенциальных заявителей пройдет серия обучающих вебинаров и презентаций, посвященных работе по каждому из направлений конкурса. На них планируется:

- встреча организаторов конкурса с заинтересованными участниками;

– презентация конкурса с обсуждением условий, требований и критериевв 2018 году;

– вдохновляющие лекции ведущих российских экспертов по темам, связанным с направлениями конкурса;

- индивидуальные консультации по проектам.

Расписание презентаций и вебинаров:

22.01.2018 13.30-15.30 Как подготовить квалифицированное задание на проект развития общественного пространства. Александр Холоднов, заместитель генерального директора экспертного института территориального планирования «Урбаника». 24.01.2018 9.30-11.30 Образование для будущего: подходы к разработке проектов и программ в сфере образования детей и молодежи. Ксения Андреева, руководитель департамента проектов и практик направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив. 26.01.2018 11.30-13.30 Технологии и практики по развитию местных сообществ. Эльвира Алейниченко, директор Центра управления социальных инноваций GrantRafting руководитель проекта «Грантовые конкурсы компании «Газпромнефть» 30.01.2018 15.00-16.30 Образование для будущего: подходы к разработке проектов и программ в сфере образования детей и молодежи (в записи) Ксения Андреева 31.01.2018 13.30-15.30 «Технологии создания и реализация общественных спортивных проектов». Ирина Неуймина, эксперт курса «Как создать спортивный проект» онлайн-школы городских предпринимателей Vector Института «Стрелка», руководитель крытого скейт-парка SibSub г. Тюмень.

Для участия в презентации и вебинарах необходимо зарегистрироваться по ссылке https://goo.gl/forms/a4DrIJVfhgHZeN9j1

Количество слушателей вебинаров ограничено. Участие бесплатное. Приглашаются все активные горожане.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте: www.fcsp.ru и у регионального менеджера ЦСП в Волгограде Ольги Кагармановой по 89889795020 и электронной почте olgakagarmanova@mail.ru.