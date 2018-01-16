Из Тимирязевки уволен декан факультета агрономии и биотехнологий

Уволен декан факультета агрономии и биотехнологии Тимирязевской академии Александр Соловьев. Приказ подписан ректором академии Галиной Золиной. По мнению профессора, его уволили за протесты, в которых он участвовал против передачи под коммерческую застройку опытных полей Тимирязевки и за критику из-за непрофессионализма ректора Золиной, сменившей на посту главу вуза Вячеслава Лукомеца. Тимирязевка под угрозой шантажа

Соловьев остается в вузе профессором. По его словам, формальными поводами для увольнения с должности декана стали три выговора: за отсутствие на рабочем месте, хотя в тот день вместе с другими сотрудниками академии он присутствовал на заседании аграрного комитета Госдумы; за якобы плохую успеваемость на факультете, третий — за то, что в факультетской лаборатории находились посторонние, хотя это были студенты вуза, сообщает "Коммерсантъ". Соловьев заявил, что подал иски в суд с требованием отменить неправомерные выговоры, и он будет судиться из-за увольнения.

В 2016 году декан Александр Соловьев стал одним из организаторов протестов против передачи под коммерческую застройку опытных полей академии. В результате скандала поста ректора вуза лишился Вячеслав Лукомец. Галину Золину в вуз привел глава Минсельхоза России Александр Ткачев. Она была замминистра. В ноябре прошлого года Соловьев заявил, что продолжит протесты против Золиной из-за массовых увольнений сотрудников Тимирязевки.

«Аргументы недели» писали, что правительственная комиссия под предводительством вице-премьера Игоря Шувалова отменила своё собственное решение по изъятию у Тимирязевской сельхозакадемии двух участков заповедной земли.