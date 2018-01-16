Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что автомобили проекта "Кортеж" появятся в свободной продаже с 2019 года и будут стоить ориентировочно от 6-7 миллионов рублей.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства.

Мантуров на Гайдаровском форуме рассказал, что ставилась задача как индикатор — это премиальные автомобили минус 15 процентов. По словам главы Минпромторга, ориентировались на S-класс Mercedes, либо "семерку" BMW с мотором V12, и в минимальной комплектации автомобили этого проекта будут стоит 6-7 миллионов рублей.

Как проинформировал Мантуров, в будущем году начнется производство и серийные поставки автомобилей этого проекта, и тогда все, кто захотят, смогут заказать и приобрести любую модификацию — хоть люкс, хоть бронированную.

По словам Министра, производитель в ближайшие два месяца передаст ФСО до 16 автомобилей проекта "Кортеж".