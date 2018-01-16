Серебренников в суде рассказал о деньгах на покупку квартиры в Берлине

Режиссер, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников в суде объяснил происхождение средств на покупку квартиры в Германии, в центре Берлина. По словам режиссера, деньги на эту квартиру он копил несколько лет.

По словам Серебренникова, доказательства его слов имеются в банке. Деньги на жилье в Берлине он копил в течение четырех лет. Счет в банке был открыт им в 2008 году, за три года до начала реализации проекта «Платформа», - передает РБК.

В суде режиссер потребовал показать хоть одно доказательство того, что он незаконно изымал денежные средства, полученные для проекта «Платформа», и использовал их в личных целях.

Кирилл Серебренников был задержан в августе 2017 года. Следствие обвиняет его в мошенничестве и хищении средств, которые были выделены из бюджета на реализацию проекта «Платформа». Изначально сумма ущерба оценивалась в 69 миллионов рублей. 15 января стало известно, что СКР увеличил оценку ущерба до 133 млн руб.

Фигурантами дела также являются директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и экс-гендиректор организации Юрий Итин.

По словам Серебренникова, Масляева, давшая признательные показания, оговорила себя и труппу для того, чтобы получить смягчающий приговор.