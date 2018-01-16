Рассекречен и опубликован документ о советской миссии на Луне в 1973 году, когда автоматическая станция "Луна-21" с "Луноходом-2" совершила мягкую посадку на спутник Земли. Рассекреченный подробный научно-технический отчет о работе станции со всеми нюансами на борту впервые опубликовал холдинг "Российские космические системы".

В отчете две части. В первой части документа описывается работа комплекса бортовой аппаратуры с системой малокадрового телевидения, во второй – наземного комплекса связи "Сатурн-МС", - сообщает РИА Новости.

В документе описаны все моменты управления луноходом. Система дистанционного управления "Луноходом-2" действовала с 16 января до 10 мая 1973 года. Как отмечают специалисты, большинство приборов связи оставались исправными даже при превышении их рабочего ресурса более чем на 70 %. Этот опыт неоднократно использовался при создании других автоматических аппаратов для исследования планет Солнечной системы.

Благодаря миссии получены изображения с поверхности Луны.