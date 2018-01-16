В Москве на Крещение оборудуют 59 купален (адреса)

В Москве на Крещение оборудуют специальные места для купания для православных верующих. Столичные власти подготовят 59 купален в разных районах города. Все купели оборудуют мостиками и деревянными лестницами с перилами. Рядом будут установлены раздевалки с обогревом и туалетные кабины. В темное время на территории вокруг купелей включат освещение. Все желающие смогут выпить горячий чай. Врачи дали советы, как правильно купаться на Крещение

Совершить обряд в специально подготовленных местах верущие смогут с 18:00 18 января до 12:00 19 января.

Адреса купален опубликованы на сайте мэрии.

Для жителей СЗАО купальни подготовят на пруду Барышиха в Митине, пруду в Рождествено, Деривационном канале, в парке «Северное Тушино», в Строгинской и Кировской поймах, на озере Бездонном, Карамышевской набережной (дома 13–15), улицах Авиационной (дом 79) и Лодочной (владение 19).

На западе крещенские купания проведут в Мещерском пруду и Москве-реке в районе поселка Рублево, дома 40а на улице Филевской и Филевского бульвара (дом 21).

В ЮЗАО купальни будут оборудованы на Воронцовском, Тропарёвском, Черневском прудах, а также на пруду санатория «Узкое», на Нахимовском проспекте (дом 8) и около храма в Захарьине.

Жители Южного округа смогут окунуться на Крещенье в прудах Борисовском, Царицынском и Бекете. А на юго-востоке города будут доступны Верхний Кузьминский, Нижний Люблинский и Шибаевский пруды.

В ВАО откроется купель «Вернисаж». Желающие также смогут окунуться в Святом и Белом озерах, Терлецких прудах, Красном, Бабаевском и Оленьем прудах. В Зеленограде купели на крещенские купания оборудуют на озерах Черное и Школьное.

Больше всего купален появится на Крещение на территории ТиНАО:

— Троицк, река Десна, зона отдыха «Заречье»;

— река Трешня, деревня Чернецкое;

— пруд в селе Богоявлении;

— пруд в селе Покровском;

— пруд в селе Былово;

— пруд в деревне Кнутово;

— пруд в селе Ознобишино;

— пруд в Доме отдыха «Воскресенское»;

— пруд в деревне Свинорье;

— пруд Ульяновского лесопарка;

— пруд в поселке Мосрентген;

— купель в поселке Дома Отдыха «Плёсково»;

— купель при храме Святой Троицы в деревне Васюнино;

— купель в поселке ДСК «Мичуринец»;

— купель в парке «Ручеек» (деревня Марушкино);

— купель в деревне Товарищево;

— купель в деревне Евсеево-Кувекино;

— купель в деревне Пучково;

— купель в поселке Шишкин Лес.