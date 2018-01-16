В Госдуме считают, что РФ является одной из самых безопасных стран на планете

Зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов заявил, что РФ является одной из самых безопасных стран мира.

Таким образом политик отреагировал на включение Госдепартаментом США России в список государств, путешествия в которые гражданам Америки следует совершать с максимальной осмотрительностью. По мнению американских специалистов, ситуация с безопасностью в РФ не самая стабильная.

Кривоносов, однако, заявил, что дела обстоят иначе и наша страна является одной из самых спокойных с точки зрения сложных вопросов, связанных с мигрантами, а также совершения терактов, передает РИА "Новости". Более того, он подчеркнул, что безопасность в России является гигантским плюсом, который делает страну конкурентоспособной.







