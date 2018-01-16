В Москве переименуют улицы, чтобы увековечить имена известных людей

Сегодня, 16 января, на заседании президиума правительства Москвы присвоили названия новым улицам, скверам и станции метро. С соответствующим предложением выступил заммэра Москвы Леонид Печатников.

В районе стадиона "Динамо" рядом с метро "Аэропорт" вместо проектируемых проездов появились улица Юрия Никулина - в честь всенародно любимого артиста цирка и кино, улица Игоря Численко - в память о советском футболисте и улица Михаила Якушина - в память о советском футболисте, хоккеисте и тренере, пишет kp.ru. Названия улиц были определены в ходе голосования, в котором приняли участие болельщики и жители столичного района Аэропорт.

Именем народного артиста СССР Муслима Магомаева назовут сквер в центре столицы, между Леонтьевским и Вознесенским переулками. В Москве также появится улица имени телеведущей, диктора Центрального телевидения Валентины Леонтьевой, переименуют Безымянный проезд рядом с телецентром "Останкино" .