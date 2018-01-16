Путин обсудит с кабмином переселение россиян из ветхого жилья

Президент России Владимир Путин сегодня, 16 января, собирается обсудить с кабмином вопрос переселения граждан из ветхого жилья. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Жители попавшего в программу реновации дома пожаловались в ФСБ на угрозы

Песков отметил также, что профильным докладчиком совещания будет глава Минстроя Михаил Мень, текущие вопросы будут рассмотрены в открытом режиме в присутствии СМИ.

Кроме того, у президента запланировано "большое количество других совещаний и встреч, но они носят служебный, закрытый характер".