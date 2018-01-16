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Путин обсудит с кабмином переселение россиян из ветхого жилья

16 января 2018, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

Путин обсудит с кабмином переселение россиян из ветхого жилья
globallookpress.com

Президент России Владимир Путин сегодня, 16 января, собирается обсудить с кабмином вопрос переселения граждан из ветхого жилья. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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Песков отметил также, что профильным докладчиком совещания будет глава Минстроя Михаил Мень, текущие вопросы будут рассмотрены в открытом режиме в присутствии СМИ.

Кроме того, у президента запланировано "большое количество других совещаний и встреч, но они носят служебный, закрытый характер".

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Украинские националисты развязали в Донбассе бомбовую войну против ВСУ

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Вучич назвал терактом убийство сербского политика Ивановича в Косово

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