Путин обсудит с кабмином переселение россиян из ветхого жилья
16 января 2018, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин сегодня, 16 января, собирается обсудить с кабмином вопрос переселения граждан из ветхого жилья. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил также, что профильным докладчиком совещания будет глава Минстроя Михаил Мень, текущие вопросы будут рассмотрены в открытом режиме в присутствии СМИ.
Кроме того, у президента запланировано "большое количество других совещаний и встреч, но они носят служебный, закрытый характер".