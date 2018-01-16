Эксперт рассказал, сколько спиртного выпили россияне в новогодние праздники

Россияне выпивают за новогодние праздники больше миллиарда бутылок алкоголя. Такую информацию сообщил руководитель общественного движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

По его словам, сюда нужно приплюсовать нелегальную часть рынка. Об этом Хамзаев сообщил на круглом столе "Стали ли россияне меньше пить во время новогодних праздников?", ссылаясь на данные Росалкогольрегулирования.

Пик смертности от алкоголя приходится на новогодние праздники. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в ходе круглого стола. "Именно алкогольная смертность у мужчин выходит на первое место, отодвигая на второе болезни системы кровообращения… укорочение жизни у мужчин составляет около 20 лет", — отметил Говорин.