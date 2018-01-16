Цены на жизненно необходимые лекарства снизились в России

Впервые за минувшие четыре года в России снизилась стоимость жизненно необходимых лекарств. О падении цен на важнейшие лекарственные препараты во вторник, 16 января, сообщили в Росздравнадзоре.

Уточняется, что последний раз лекарства из данного списка подешевели в 2013 году на 0,6 процента. К настоящему моменту самое большое снижение цен – на 2,1 процента – наблюдается среди препаратов, которые стоят до 50 рублей. Лекарства стоимостью от 50 до 500 рублей упали в цене на 1,9 процента, а дороже 500 рублей – на 1 процент, передает kp.ru.

Согласно последней информации, медикаменты из этой категории и в дальнейшем будут дешеветь, поскольку политика государства в сфере регулирования цен на жизненно важные лекарства принесла плоды.

Как уточняют "Известия", в последнее время граждане РФ начале чаще приобретать отечественные препараты из списка ЖНВЛП и перестали покупать дорогие зарубежные, если есть достойные российские аналоги.