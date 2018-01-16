Несовершеннолетним россиянам позволят ездить на поездах без родителей

Несовершеннолетним гражданам России позволят ездить в поездах дальнего следования без сопровождения родителей. Подчеркивается, что новое правило будет распространяться на детей, достигших десяти лет.

Согласно последней информации, опекать маленьких путешественников во время поездки будут проводники, которые по прибытии в пункт назначения передадут ребенка доверенному лицу на перроне. Как сообщает портал URA.RU, подобная услуга может появиться в поездах уже в 2018 году. Отмечается, что за такую помощь родителям придется доплатить.

Как уточняет "Российская газета", ссылаясь на слова руководителя Федеральной пассажирской компании Петра Иванова, матери и отцы очень часто сожалеют, что дети без сопровождения взрослых людей не допускаются в поезда дальнего следования.