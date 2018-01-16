Психологи рассказали, когда надо убирать новогоднюю ель

Праздники кончились, а значит, и елке в доме не место. Психологи рекомендуют убрать зеленую красавицу сразу после новогодних каникул. Это позволит легче войти в нормальный рабочий режим.

Эксперты также говорят, что несмотря на то, что календарь определил рабочие будни, не лишним будет обратиться к традициям, когда новогоднее дерево убирали только после старого Нового года.

Власти Москвы придерживаются немного другой позиции: если искусственные елки будут разобраны в течение этой недели, то новогоднее оформление в столице останется до конца зимы.