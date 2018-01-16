Появилась информация о введении в России нового ГОСТ для водки

В СМИ появились сообщения о том, что в России будет разработан новый ГОСТ для водки. Согласно последним данным, Росстандарт планирует ввести усовершенствованные правила для напитка повышенного качества.

Подчеркивается, что новый ГОСТ имеет рабочее название "Российское качество. Классическая водка. Технические условия" и может начать применяться уже в будущем году. Как уточняет газета "Известия", в правилах будут прописаны более жесткие требования к сырью, из которого изготавливается водка.

Кроме того, обновленный стандарт будет устанавливать крепость данного спиртного напитка на уровне 40 процентов. Также продукция должна будет представлять собой абсолютно прозрачную жидкость без какого-либо осадка с характерным запахом и мягким вкусом. Уточняется также, что по ГОСТ Россия будет являться официальной родиной водки.