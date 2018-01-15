В России стали появляться полки с бесплатными продуктами для бедных

В магазинах Калужской области установили специальные полки с продуктами для бедных. Макароны, муку, сахар и другие недорогие товары туда кладут продавцы и покупатели. Такой незамысловатый вид малобюджетной благотворительности постепенно распространяется по всей стране.

Вместо полки может быть корзина, тележка или рекламный стенд – все что угодно. Люди оплачивают покупки на кассе, а затем по желанию что-то откладывают для нуждающихся. Чаще всего это недорогие самые необходимые продукты: мука, сахар, хлеб, крупы. Иногда появляются шоколадки и конфеты.

Вопреки опасениям, никто на бесплатные продукты не набрасывается. В основном к полкам подходят пожилые люди и многодетные мамы. Сначала стесняются, но потом берут один-два товара. Сотрудники магазинов вспоминают несколько прилично одетых молодых людей, пытающихся забрать все содержимое, но такие случаи единичны.