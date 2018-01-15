Глава Министерства образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева высказалась о Едином госэкзамене. Политик подвергла школы критике за "натаскивание" учеников исключительно на сдачу ЕГЭ.

По мнению Ольги Васильевой, в настоящий момент это является одной из ключевых проблем в сфере среднего образования. Руководитель ведомства подчеркнула, что основная задача родителей и школы – это научить детей по-настоящему учиться, передает сегодня телеканал НТВ.

Глава Минобрнауки добавила, что учебные заведения не должны заострять внимание лишь на тех направлениях, по которым будет впоследствии сдаваться ЕГЭ, а работать с выпускниками по всем предметам.