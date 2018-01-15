Последний шанс увидеть: к концу недели все новогодние елки в Москве демонтируют

Москвичи и гости столицы могут насладиться видом ярких новогодних елок города до конца текущей недели. К пятнице, 19 января, праздничные деревья в Москве будут полностью демонтированы специалистами.

В департаменте ЖКХ столицы подчеркнули, что к новогодним праздникам было установлено около 266 елок, из которых не менее 50 появились благодаря спонсорской программе. Демонтаж, как уточняет Агентство городских новостей "Москва", начался минувшей ночью и будет продолжаться в течение четырех дней.

Впоследствии все конструкции транспортируют на различные склады, где они будут храниться вплоть до следующих новогодних праздников.