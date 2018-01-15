Западные СМИ узнали о появлении у России нового мощного электронного оружия

Россия продвинулась в модернизации системы предупреждения о ракетном нападении быстрее, чем ожидалась, пишут западные СМИ. Они отметили, что у Москвы появилось новое мощное электронное оружие – РЛС «Воронеж».



«Воронеж» — новое семейство российских радиолокационных станций большой дальности, позволяющих обнаруживать баллистические и крылатые ракеты. В 2013 году было объявлено, что армия получит семь из девяти этих РЛС не раньше 2018-го, однако впоследствии сроки скорректировали. В конце прошлого года свою работу начали три комплекса - в Оренбургской области, Алтайском и Красноярском краях. Данные системы, контролирующие воздушное пространство страны от юго-запада до Тихого океана, следят за активностью в Китае и на Ближнем Востоке.

Еще две РЛС в настоящее время собираются в северной части РФ. Они будут наблюдать за Соединенными Штатами. Планируется, что появится «Воронеж» и в Крыму.









Иностранный сайт strategypage.com, опубликовавший материал, посвященный РЛС «Воронеж», отметил, что Москва сумела продвинуться в создании радаров быстрее, чем ожидалось. Экономические трудности, с которыми Россия столкнулась в последние годы, не смогли помешать модернизации отечественной системы предупреждения о ракетном нападении.









Авторы западного издания перечислили многочисленные достоинства нового семейства РЛС. От своих предшественников они отличается конструкцией. Комплексы собираются из готовых элементов, их строительство занимает максимум два года. Раньше подобные станции возводили в четыре раза дольше.

Данные системы гораздо дешевле строить, обслуживать и эксплуатировать, а также они более надежны и функциональны, чем старые модели, отметил сайт. По мнению издания, РЛС «Воронеж» представляет собой мощное электронное оружие, способное надежно защитить границы России.

Отметим, что ввод в строй современных российских РЛС происходит на фоне дальнейшего ухудшения отношений с Западом. В Вашингтоне все чаще заявляют о том, что целью США и их союзников по НАТО является сдерживание России в Восточной Европе. Эту задачу американцы планируют решить при помощи новой ядерной боеголовки малой мощности, которая будет разработана в ближайшем будущем.